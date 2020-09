Coronavirus, in Lombardia è record di tamponi (27.324). Sono 337 i nuovi positivi, 6 i morti (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreIl bollettino del 4 settembre Aumentano i tamponi e aumentano anche i casi di Coronavirus in Lombardia. Sono +337 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore con +27.324 nuovi tamponi. Ieri erano rispettivamente +228 e +14.077. Aumentano anche i decessi: +6, mentre ieri era stata registrata una sola vittima. Buona la situazione nelle terapie intensive, che registrano un calo (-1) per un totale di 26 pazienti, contro i 244 ricoverati non in terapia intensiva (+19 rispetto a ieri). Positivo anche il bilancio sulle persone dimesse e guarite: Sono +107. Milano si conferma la provincia con il numero maggiore di contagi: +144. ... Leggi su open.online

