Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 4 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 4 settembre Nuova impennata dei casi in Italia. Sono 1.733 i contagi registrati nelle ultime 24 ore con i decessi che sono stati 11. Record di positivi in Lombardia (+337) con il Veneto (+273), Lazio (+171) e Campania (+171) in scia. Continua a crescere la pressione sui servizi sanitari. In crescita anche i tamponi che sono stati oltre ... Leggi su newsmondo

