Coronavirus, in Francia 9mila nuovi casi: mai così tanti (Di venerdì 4 settembre 2020) Parigi, 4 set. (Adnkronos) - Le autorità sanitarie francesi hanno registrato 8.975 nuovi casi di Coronavirus. Si tratta del numero più alto di infezioni confermate dall'inizio della pandemia in Francia. I ricoveri ospedalieri sono 4.671, in crescita per il sesto giorno consecutivo, ma comunque lontani dal picco di 32.292 registrato a metà aprile. In crescita anche i ricoveri in terapia intensiva, che attualmente sono in tutto 473, +46 nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono stati 20. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è salito a 309.156, con 30.686 decessi. Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, chiuse 22 scuole e 100 classi in Francia #francia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: quasi 9.000 casi in Francia in 24 ore. Lievi aumenti per ricoveri e pazienti in rianimazione. Sono 4.… - repubblica : Coronavirus nel mondo, la Francia chiude 22 scuole. L'allarme di Oxfam per Lesbo [aggiornamento delle 11:31] - Adnkronos : #Coronavirus, in #Francia 9mila nuovi casi: mai così tanti - simcopter : RT @paolorm2012: Coronavirus, ultime notizie. Salute-Iss, indice Rt a 1,18. Francia vicina alla soglia dei 9.000 casi nelle 24 ore. Lancet:… -