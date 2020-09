Coronavirus in Campania, i dati del 3 settembre: 171 nuovi positivi (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 3 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 170 nuovi positivi su 6.211 tamponi tamponi effettuati. In Campania sono 171 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore: di questi 10 i casi di viaggiatori in arrivo dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri e 7 connessi ai rientri. Una … Leggi su 2anews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,9% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Situazione non consente apertura scuole per 14 settembre' - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana 99 #A… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana 99 #A… -