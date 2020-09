Coronavirus, in Campania 171 positivi (25 rientrati dalle vacanze) e un morto (Di venerdì 4 settembre 2020) Ci sono 171 nuovi contagi in Campania, di cui 10 casi di rientri dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri e 7 di contatti di viaggiatori. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. I tamponi del giorno sono 6.211. Nelle ultime 24 ore si registrano anche un decesso (sono 447 in totale) e 19 persone guarite (il totale e’ 4.471). Il totale dei casi sale pertanto a 7.649 su 442.610 tamponi processati da inizio emergenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

