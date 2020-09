Coronavirus, il prof. Zangrillo: 'Silvio Berlusconi soggetto a rischio ma la situazione è tranquilla' (Di venerdì 4 settembre 2020) commenta 'Silvio Berlusconi è stato ricoverato perché è un paziente a rischio ma la situazione è tranquilla e confortante'. E' quanto ha detto il professor Alberto Zangrillo, medico personale del ... Leggi su tgcom24.mediaset

La7tv : #inonda Il Prof. Andrea #Crisanti: 'Bisogna trovare più asintomatici possibile affinché non vengano a contatto con… - calciomercatoit : Arrivano le parole del Prof. #Zangrillo sulle condizioni di Silvio #Berlusconi #COVID19 - zipli : RT @micittastato: ?? Prof. REMUZZI: 'La fase EPIDEMICA in Italia è FINITA' Anche lei negazionista? Ma proprio no. Cerco solo di stare ai fa… - LaCarmelitana1 : Prof Remuzzi , Lei ha sempre parlato come un uomo di coscienza però purtroppo la maggior parte non è così hanno spa… - juornoit : #Juorno, il prof Angelo Turco ci spiega la campagna d’autunno contro il covid... come nessuno ve la spiegherà mai..… -