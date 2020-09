Coronavirus, il bollettino del 4 settembre: i dati dell’epidemia (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 4 settembre, comunicherà i numeri dell’epidemia da Coronavirus in Italia tramite bollettino. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 4 settembre, renderà noti i numeri dell’epidemia da Coronavirus in Italia. IN AGGIORNAMENTO Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 4 settembre: i dati dell’epidemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

