Coronavirus, i dati: 1.733 nuovi casi in 24 ore su 113.085 tamponi. Aumentano i ricoveri: +102. Altri 11 malati deceduti (Di venerdì 4 settembre 2020) Impennata di contagi nelle ultime 24 ore: sono 1.733 i nuovi casi di Coronavirus rintracciati su 113.085 tamponi, nuovo record all’inizio della pandemia. Salgono in maniera importante anche i ricoveri: +102. Altre 11 persone sono decedute, sei in Lombardia che resta la regione con il maggior incremento di positivi (377). Oltre duecento contagi in Veneto (273) e aumenti a cifre si registrano anche in Campania (171), Lazio (171), Emilia-Romagna (126) e Puglia (117). Nessuna regione è a zero casi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

