Coronavirus, gli esperti dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme): “Sarà un dicembre mortale, attesi nel mondo fino a 30mila decessi al giorno” (Di venerdì 4 settembre 2020) Non fanno ben sperare le prime stime globali sulla pandemia nei prossimi mesi. Secondo gli esperti dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) presso la School of Medicine dell’Università di Washington, infatti, nel 2020 avremo “un dicembre mortale”, con picchi di decessi che potranno arrivare a 30mila al giorno nel mondo. E’ quanto emerge dal report con le prime proiezioni globali sulla pandemia, che però evidenzia anche il potere delle misure anti-Covid: gli esperti prevedono che quasi 770mila vite in tutto il mondo potranno essere salvate da qui al 1 gennaio, attraverso l’uso di mascherine e il rispetto del ... Leggi su meteoweb.eu

Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell’elemento ... avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età non superiore a ...

A due settimane dalla riapertura delle scuole Cgil, Cisl e Uil elencano ciò che non va e chiedono al ministero di intervenire. Al primo punto: ci vuole più personale . Il 9 settembre incontro pubblico ...

