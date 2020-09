Coronavirus, genitori ritirano figli da scuola: “Se si contagiano rischiamo di dover chiudere le nostre attività commerciali” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo i problemi economici creati dal lockdown, sono in molti a temere che una nuova chiusura possa mettere definitivamente in crisi i bilanci familiari. È quello che è successo in alcuni istituti nel trevigiano, dove alcune famiglie hanno fatto richiesta per ritirare i loro figli da scuola. Nonostante le misure prese per il ritorno sui banchi, la paura del contagio resta alta. Il rischio – dicono i genitori al Messaggero – è che i figli si contagino e portino il virus in casa, costringendo tutta la famiglia all’isolamento. In questo modo, dovranno chiudere anche le loro attività commerciali, cosa che non possono permettersi di fare dopo i duri mesi del lockdown, che hanno già messo in crisi le finanze familiari. Nel trevigiano era emerso anche il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, smart working e congedi straordinari per i genitori di bimbi minori di quattordici anni nei casi di q… - TgrBasilicata : #coronavirus Tra i nuovi casi di contagio in #Basilicata anche un bimbo di pochi mesi. È in isolamento domiciliare… - fattoquotidiano : Coronavirus, genitori ritirano figli da scuola: “Se si contagiano rischiamo di dover chiudere le nostre attività co… - Borderline_24 : #Quarantena dei figli minori di 14 anni? Via libera allo smart working e al #Congedo per i genitori… - ComuneGuarcino : Sul sito potete trovare una piccola guida al rientro a scuola per agevolare genitori e studenti all’avvio dell’anno… -