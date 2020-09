Coronavirus, due nuovi positivi a Montesarchio (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDue nuovi positivi al Covid-19 a Montesarchio. La comunicazione giunge direttamente dal Comune: “Informiamo i cittadini che purtroppo, come comunicato pochi minuti fa dall’Asl, si registrano due nuovi casi di positività al Covid a Montesarchio. Si tratta di persone rientrate da fuori regione, entrambi asintomatici e già in quarantena domiciliare”. I casi attivi nella città caudina, dunque, salgono a quattro. “Raccomandiamo attenzione e rispetto delle normative, in particolare quella circa l’utilizzo di mascherine a tutti i cittadini” – ricorda l’amministrazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

rtl1025 : ?? Due figli di Silvio #Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Barbara… - MediasetTgcom24 : Bambino positivo al coronavirus: due classi chiuse a Parigi #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: +1.326. Record di tamponi, quasi 103 mila. Sei le vittime, due meno di martedì… - AnsaSardegna : Coronavirus: Assl Olbia potenzia servizi telefonici. Attivate due linee dedicate e due indirizzi mail #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Coronavirus, risalgono i contagi: +1.326. Record di tamponi, quasi 103 mila. Sei le vittime, due men… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due nuovi casi a Iglesias La Nuova Sardegna Oristano, molti dei nuovi casi di Covid collegati a un paziente di Santa Giusta

Festa finita. La provincia di Oristano non è più un esempio perfetto di Covid-free. Il virus nelle ultime ore galoppa in più territori e i sindaci chiedono ai cittadini prudenza per evitare il peggio.

Virus, l'annuncio dagli Usa: "Prime dosi di vaccino a novembre". Ma non mancano i dubbi

"Tenetevi pronti, il vaccino anti-coronavirus sarà disponibile entro due o tre mesi". Questa la comunicazione inviata dai vertici del Centers for Disease Control and Prevention americano alle autorità ...

Festa finita. La provincia di Oristano non è più un esempio perfetto di Covid-free. Il virus nelle ultime ore galoppa in più territori e i sindaci chiedono ai cittadini prudenza per evitare il peggio."Tenetevi pronti, il vaccino anti-coronavirus sarà disponibile entro due o tre mesi". Questa la comunicazione inviata dai vertici del Centers for Disease Control and Prevention americano alle autorità ...