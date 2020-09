Coronavirus: Crimi, 'negazionisti? Meloni guardi in casa propria' (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Quando Giorgia Meloni parla di 'negazionisti' può solo guardare in casa propria e dei suoi vicini, e negli ambienti che li sostengono. Non dimentichiamoci i loro assembramenti, i selfie senza mascherina, il mancato rispetto delle prescrizioni anti-covid. Il resto è fumo negli occhi". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S, Vito Crimi. Leggi su liberoquotidiano

