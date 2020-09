Coronavirus, ‘corposa’ impennata di nuovi casi nelle ultime 24 ore: 1733. Undici le vittime (Di venerdì 4 settembre 2020) Come vedremo in Italia prevale una situazione inquietante, tale da farci guadagnare da ieri il record di nuovi positivi. Il ministero della Salute nelle ultime 24 ore ha infatti reso noto che in Italia sono stati effettuati 113.085 tamponi, e da questi, ha comunicato poco fa la Protezione civile, sono stati individuati altri 1733 nuovi casi di Coronavirus. Nessuna regione purtroppo ha registrato zero casi, fra quelle maggiormente interessate dai i nuovi contagi spicca il Veneto (+373), seguito come sempre dalla Lombardia (337), quindi la Campania (170), il Lazio (106), e la Toscana (99). Per quel che riguarda decessi registrati nelle ultime 24 ore, parliamo di 11 vittime, che ... Leggi su italiasera

