Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (4 settembre 2020) (Di venerdì 4 settembre 2020) Il rientro a scuola preoccupa tutte le famiglie costrette comunque a lavorare: se un figlio risultasse positivo al Coronavirus, come dovrebbe muoversi un genitore? Il Cdm ha approvato alcune misure del nuovo decreto tra cui lo smart working per genitori con figli under 14 in quarantena oppure il congedo. Il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, … L'articolo Leggi su dailynews24

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti
Coronavirus Italia, ultime news. Ue accelera sul vaccino: prime dosi a novembre.
Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore
Coronavirus in #Italia, salgono i contagi: da ieri 1.733 casi in più. Sono 11 le vittime
Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti nelle ultime 24 ore.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus: in Sicilia 78 nuovi casi, 11 morti e contagi record in tutta Italia

Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78 casi, 25 in più rispetto alla giornata di ieri. Anche i tamponi (4241) sono superiori a ieri. Lo si legge nel bollettino ...

Coronavirus, il bollettino del 4 settembre: in Sicilia altri 78 contagi (6 migranti)

CATANIA - I focolai di coronavirus attivi in Sicilia continuano a rivelarsi rischiose fonti di contagio e a fare impennare il numero di positivi in Sicilia. Dopo i 54 casi di ieri infatti altri 78 con ...

