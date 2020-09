Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele: “Presenta sintomi, ma il quadro clinico non preoccupa” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. Lo riferiscono fonti di Forza Italia. Silvio Berlusconi “è stato ricoverato ieri sera” all’ospedale San Raffaele di Milano e “ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l’andamento del Covid. Ma sta bene“. In isolamento domiciliare ad Arcore da mercoledì dopo essere risultato positivo al Covid, il leader di Forza Italia ieri nel tardo pomeriggio è intervenuto telefonicamente a un convegno del partito a Genova spiegando di stare “abbastanza bene”, di ... Leggi su meteoweb.eu

L’ex premier Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per sintomi da Covid: come sta. Dopo aver osservato la comparsa di sintomi influenzali che fanno pensare al ...

