Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. L’ex premier nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto si apprende, il ricovero è stato disposto dopo la comparsa di alcuni sintomi, ma il quadro clinico non desta preoccupazioni.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - tancredipalmeri : Berlusconi tested #coronavirus positive - dorinileonardo : RT @lucianoghelfi: Silvio #Berlusconi è stato ricoverato “per accertamenti” all’ospedale San Raffaele di Milano. “Il quadro clinico non des… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #Berlusconi ricoverato a Milano. Il quadro clinico non desta preoccupazioni #ANSA -

Berlusconi positivo al coronavirus: «Ma non dare la colpa a mia figlia Barbara» Il Messaggero Il Cav ricoverato al San Raffaele. "È precauzionale, sta bene"

