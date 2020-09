Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele: “Il quadro clinico non preoccupa” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. Lo riferiscono fonti di Forza Italia. Silvio Berlusconi “è stato ricoverato ieri sera” all’ospedale San Raffaele di Milano e “ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l’andamento del Covid. Ma sta bene“.L'articolo Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele: “Il quadro clinico non preoccupa” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - tancredipalmeri : Berlusconi tested #coronavirus positive - Today_it : Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele - ReBerengario : RT @Alien1it: VIPs Hospital al lavoro... #Coronavirus, #Berlusconi ricoverato al #SanRaffaele a #Milano per accertamenti. -