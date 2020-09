Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: principio di polmonite (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. Dagli esami effettuati gli è stata riscontrata una polmonite ... Leggi su gazzetta

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - tancredipalmeri : Berlusconi tested #coronavirus positive - BEPPESARNO : ...La corte dei miracoli che da anni racconta balle attorno e su #berlusca ora dirà che è stato ricoverato al San R… - VelvetMagIta : #Berlusconi ricoverato al San Raffaele: 'Polmonite da Coronavirus' >>> -

Come se il Cavaliere, invece di essere positivo al Coronavirus, fosse solo raffreddato. «Guardi, non posso dire di essere al 100 per cento, ma mi sento solo un po’ debole. È il… Leggi ...Silvio Berlusconi (84 anni) è stato ricoverato a Milano al San Raffaele dopo essere risultato positivo al Covid. Dopo la tac è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe qu ...