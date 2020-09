Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: chi è il paziente zero di Arcore (Di venerdì 4 settembre 2020) Berlusconi Coronavirus Ultime Novità – Venerdì 4 settembre 2020. «Non ho più febbre, né dolori, voglio rassicurare tutti che sto abbastanza bene», così Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con la presentazione dei candidati di Fi a Genova ha tranquillizzato i suoi fedelissimi. Il Coronavirus è «una malattia insidiosa che non ho mai sottovalutato», ha proseguito il leader di Forza Italia. «Mi è capitato anche questo, sto abbastanza bene, continuerò a lavorare. Voglio rassicuravi tutti, sto abbastanza bene. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso», ha affermato il Cavaliere che il prossimo 29 settembre compirà 84 anni. Berlusconi, che è risultato ... Leggi su urbanpost

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - tancredipalmeri : Berlusconi tested #coronavirus positive - dangelo_luciana : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA - Anche i figli di Silvio Berlusconi, Luigi e Barbara, sono positivi al #coronavirus - Pannocchia978 : #ForzaSilvio Coronavirus: Berlusconi ricoverato a Milano - Politica - ANSA -

Sintomi del covidSilvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano

