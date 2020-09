Coronavirus, Berlusconi manifesta i sintomi: ricoverato all’ospedale San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo la positività al Coronavirus. Il leader di Forza Italia ha manifestato i sintomi dl Covid dopo i primi giorni da asintomatico. Il ricovero è stato disposto a scopo precauzionale. Il quadro clinico, al momento, non sembra destare particolari preoccuazioni. Berlusconi ricoverato per Covid al San Raffaele A … L'articolo Coronavirus, Berlusconi manifesta i sintomi: ricoverato all’ospedale San Raffaele Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - tancredipalmeri : Berlusconi tested #coronavirus positive - ReBerengario : RT @Alien1it: VIPs Hospital al lavoro... #Coronavirus, #Berlusconi ricoverato al #SanRaffaele a #Milano per accertamenti. - Yogaolic : #Milano Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele -