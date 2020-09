Coronavirus, Barbara Berlusconi: “Non sono l’untrice di mio padre” (Di venerdì 4 settembre 2020) Barbara Berlusconi al ‘Corriere della Sera’: “Non sono io l’untrice. In Sardegna nessuna vita sgregolata”. ROMA – In un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera Barbara Berlusconi ha replicato alle voci che la vedono come paziente zero del focolaio di Villa Certosa: “In questi giorni vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre e penso che sia disumano essermi trovata su tutti i media come untrice ufficiale della persona a cui voglio bene. Non capisco le basi che mi hanno portato ad essere con certzza la responsabile.I tempi e i ripetuti tamponi negativi dimostrano il contrario. Questo trattamento disumano lo trovo inaccettabile …“. La vacanza in Sardegna Nel mirino la sua vacanza in Sardegna: “Non ci sto a ... Leggi su newsmondo

