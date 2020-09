Coronavirus, Antonio Decaro si sfoga in diretta: “Rispettiamo le regole altrimenti ci ritroveremo sul balcone a ballare Jerusalema” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante la diretta Facebbok di giovedì sera per aggiornare sui dati dell’emergenza Coronavirus della città si è rivolto ai suoi concittadini, con particolare attenzione ai giovani: “Purtroppo il Covid sta tornando, stanno aumentando i contagi. Ad oggi le persone contagiate nella nostra città sono 269. Il 3 di aprile il numero delle persone contagiate erano 203, oggi ci sono 66 persone in più contagiate e questo è un problema enorme”. Poi ha aggiunto: “Il contagio adesso è diverso rispetto al lockdown perché ci sono molti asintomatici e si è abbassata l’età media. Il 3 aprile l’età media era di 74 anni, adesso la media dei contagiati è scesa a 30 anni. Quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Open_gol : Antonio Pintus, medico a Sassari, si rivolge «agli idioti che ancora oggi sottovalutano la pandemia»: «Rientriamo t… - occhio_notizie : #Coronavirus a Sorrento, positivo l'avvocato Antonio Maresca: l'annuncio del sindaco Cuomo - Savelli_Antonio : RT @Open_gol: «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva il duce».… - marcuspascal1 : @antonio_bordin @salvotomasi69 il controllo totale dei cittadini è sempre stato il desiderio di chi ha il potere pe… - AuraZacchi : @antonio_bordin Silvio Berlusconi ricoverato per polmonite bilaterale: sintomi del coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Antonio Coronavirus, Antonio Decaro si sfoga in diretta: “Rispettiamo le regole altrimenti ci ritroveremo sul… Il Fatto Quotidiano Covid-19, Lopalco avverte: “Presto torneremo ai numeri di marzo e in autunno li supereremo”. Aleggia lo spettro della “Fase 1”

Il Coronavirus torna a circolare e crescono i timori per un ripetersi della “Fase 1”. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro è stato chiaro: “Così si torna alla situazione di marzo”, ha detto commentando ...

Focolaio Covid al Castello delle Cerimonie, guarito Matteo Giordano, marito di Imma Polese

Matteo Giordano, marito di Imma Polese del Castello delle Cerimonie, è guarito dal coronavirus. L'uomo, che era stato ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli, verrà dimesso nelle prossime ore e potr ...

Il Coronavirus torna a circolare e crescono i timori per un ripetersi della “Fase 1”. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro è stato chiaro: “Così si torna alla situazione di marzo”, ha detto commentando ...Matteo Giordano, marito di Imma Polese del Castello delle Cerimonie, è guarito dal coronavirus. L'uomo, che era stato ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli, verrà dimesso nelle prossime ore e potr ...