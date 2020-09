Coronavirus, ansia per Silvio Berlusconi: l’ultimo bollettino (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo gli esami effettuati a Silvio Berlusconi, che aveva contratto il Coronavirus alcuni giorni fa, è stata riscontrata una polmonite bilaterale in stato precoce. Gli esami effettuati da Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato nella giornata di oggi a causa di un lieve peggioramento dei sintomi da Coronavirus, hanno evidenziato … L'articolo Coronavirus, ansia per Silvio Berlusconi: l’ultimo bollettino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ansia «I guariti dal coronavirus soffrono di ansia e insonnia: un’équipe solo per loro» Corriere Roma La parola definitiva dello scienziato: "Morire di Coronavirus? Ormai è quasi impossibile"

Rischiare di morire per il Coronavirus? E' ormai un'eventualità più che remota. A sostenerlo non è un negazionista, ma Giuseppe Remuzzi, 71 anni, direttore dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mar ...

Covid. Genitori ritirano i figli dalla scuola: «Troppi rischi, se si contagiano finiamo in quarantena e addio lavoro»

Il lockdown da Coronavirus ha già fatto abbastanza danni, una nuova chiusura potrebbe mettere davvero in crisi il bilancio familiare. Per questo i genitori di due studenti trevigiani hanno deciso di r ...

