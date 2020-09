Coronavirus: Alverà (Snam), ‘bene parole Papa, accelerare transizione energetica’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – “Condivido pienamente le parole del Santo Padre, che ci invitano a una nuova riflessione nel solco di quanto esposto nell’enciclica Laudato Si’ cinque anni fa. Nella fase post pandemia si porrà sempre più l’accento sul ruolo sociale delle imprese, come attori economici in grado di tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder, e sulla necessità di rendere la nostra società pronta per il futuro accelerando la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici”. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio commentando le parole di Papa Francesco rivolte ai partecipanti al workshop. L'articolo Coronavirus: ... Leggi su calcioweb.eu

