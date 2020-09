Coronavirus, Aifa “anticipare la vaccinazione antinfluenzale” (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione”. Lo sottolinea l'Agenzia Nazionale del Farmaco (Aifa), nella determina pubblicata in Gazzetta Ufficiale che autorizza l'aggiornamento, per la stagione 2020-2021, della composizione dei vaccini influenzali autorizzati.Sono inoltre autorizzati i vaccini influenzali approvati secondo la procedura registrativa centralizzata coordinata dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) (disponibili nei “Documenti correlati”).La ... Leggi su iltempo

