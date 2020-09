Coronavirus, aggiornamento 4 settembre, 1 decesso e 171 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono 171 i pazienti risultati oggi positivi al Covid in Campania. Di questi 10 rientrano dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri e 7 connessi a rientri. I tamponi eseguiti nelle strutture regionali 6211. ... Leggi su gazzettadisalerno

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.910 (+29 rispetto ...E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi ...