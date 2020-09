Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 60 pazienti positivi. 4 malati in terapia intensiva (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus a Roma , il bollettino di oggi dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani: in questo momento sono ricoverati nella struttura Romana '60 pazienti positivi al tampone per ... Leggi su leggo

repubblica : Coronavirus Lazio, camici e tute Covid pagati e mai arrivati: Regione sotto accusa - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Anche Justin Kluivert positivo al coronavirus È il quarto giallorosso dopo Mirante, Carles Perez e B… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Carles Perez positivo al coronavirus Lo annuncia lo spagnolo sui suoi profili social #SkySport… - DanteLaaw : @zagararossa Potrebbe anche averti confuso con qualcun'altro. si spera...cmq non ha molta pazienza effettivamente!… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #coronavirus a #roma, allo #spallanzani 60 pazienti positivi. 4 malati in terapia intensiva -