Coronavirus a Giugliano, 19 nuovi positivi in città: il bollettino (Di venerdì 4 settembre 2020) Giugliano. Ci sono altre 19 persone risultate positive al Covid a Giugliano. A renderlo noto è il bollettino settimanale diramato dalla Protezione Civile. Fortunatamente non si registrano decessi ma allo stesso tempo non ci sono nemmeno guariti in quest’ultima settimana. I casi attualmente positivi in città, salgono a 68. L'articolo Coronavirus a Giugliano, 19 nuovi positivi in città: il bollettino Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giugliano Coronavirus a Giugliano: 19 nuovi positivi e nessun guarito Il Meridiano News Coronavirus, nuovi casi a Poggiomarino e Ottaviano. Tre a Sant’Anastasia L’ELENCO

Sui 193 casi registrati oggi in Campania, una parte è ancora nell’area vesuviana ancora particolarmente colpita dal Coronavirus. Il bollettino di oggi dell’Unità di Crisi vede aggiornarsi i numeri in ...

Bologna, festini con droga e prostitute minorenni: sei indagati. Ai domiciliari politico della Lega

Festini con baby prostitute: chi è Luca Cavazza, il leghista che esalta Mussolini ora ai domiciliari Ora è indagato per induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Luca Cavazza, c ...

Sui 193 casi registrati oggi in Campania, una parte è ancora nell’area vesuviana ancora particolarmente colpita dal Coronavirus. Il bollettino di oggi dell’Unità di Crisi vede aggiornarsi i numeri in ...Festini con baby prostitute: chi è Luca Cavazza, il leghista che esalta Mussolini ora ai domiciliari Ora è indagato per induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Luca Cavazza, c ...