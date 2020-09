Coronavirus | +1 733 nuovi positivi | | ma con 113 085 tamponi

Coronavirus: +1.733 nuovi positivi,<br> ma con 113.085 tamponi (Di venerdì 4 settembre 2020) Dal bollettino del 4 settembre 2020 della Protezione Civile sulla diffusione del contagio de Coronavirus in Italia emerge che il numero dei nuovi contagi continua a salire, ma sale molto di più il numero dei tamponi effettuati, mentre resta sostanzialmente contenuto quello dei ricoverati con sintomi e dei ricoverati in terapia intensiva. Vediamo i principali numero di oggi confrontandoli con quelli di ieri: - nuovi positivi: +1.397 - nuovi tamponi: 113.085 - totale tamponi da inizio pandemia: 9.034.743 - nuovi decessi: 11 (ieri 10) - totale vittime da inizio pandemia: 35.518 - totale dei positivi da inizio pandemia: 276.644 - attualmente positivi: 30.099 - dimessi e guariti in totale: 209.027 - ... Leggi su blogo

