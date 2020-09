Coronavirus, 1.733 nuovi positivi ma i tamponi sono 20mila in più rispetto a ieri. Undici vittime, stabili le terapie intensive – Il bollettino della Protezione Civile (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreIl bollettino del 4 settembre sono 11 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. L’incremento è quindi di un’unità: ieri, 3 settembre, erano stati 10. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 35.518. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +1.733 positivi. ieri il conteggio aveva fatto registrare un incremento di +1.397. I nuovi tamponi sono 113.085, per un totale di 9.034.743. A oggi, il bilancio dei ... Leggi su open.online

you_trend : ?? #Coronavirus, 04/09/20 • Attualmente positivi: 30.099 • Deceduti: 35.518 (+11, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 209.02… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - MediasetTgcom24 : Coronavirus, risalgono i contagi: 1.733 nuovi casi in 24 ore, 11 i morti #coronavirus - _castawayhemm : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 04/09/20 • Attualmente positivi: 30.099 • Deceduti: 35.518 (+11, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 209.027 (+537,… - irenelasagna : RT @rtl1025: ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di tamponi, oltr… -