Contagiato in Classe, Cosa Fare? Il Governo Risponde (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Governo sta lavorando ad una risposta efficace e veloce qualora si dovesse presentare il caso di un alunno o insegnante Contagiato. La Ministra Azzolina e il Ministro Speranza premono per uno screening su tutti i contatti del possibile Contagiato. Lo screening per personale scolastico e studenti sarebbe veloce e in questo modo si eviterebbe il blocco di intere classi. Il tampone tradizionale sarà fatto solo in caso di test rapido positivo. Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Contagiato Classe Arcuri, è impensabile che nessuno si contagi a scuola Orizzonte Scuola La Francia chiude 22 scuole e più di 100 classi: troppi casi di positivi al Covid

Michel Blanquer, ha annunciato oggi - parlando alla radio Europe 1 - che dalla riapertura delle scuole martedì scorso sono state chiuse fino ad oggi 22 istituti e un centinaio di classi a causa di cas ...

Smart working con i figli in quarantena: 7 genitori su 10 preoccupati

Il governo pensa a congedi e smart working per i genitori con figli a casa in quarantena. Sono molti i timori per le famiglie nell'incertezza dell'inizio della scuola «Sono previste misure in materia ...

