Contagi, orari ridotti e didattica: le preoccupazioni dei genitori per il ritorno a scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) Tra i principali timori con cui le famiglie si trovano a fare i conti con la ripresa dell'anno scolastico emerge anche l'apprensione legata alle difficoltà di apprendimento, dopo i lunghi mesi di lockdown e un'estate che non per tutti è stata l'occasione per recuperare il cosiddetto learning loss Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Contagi, orari ridotti e didattica: le preoccupazioni dei genitori per il ritorno a scuola: Tra i principali timori… - CronacheMc : MACERATA - Ogni istituto ha sviluppato una propria linea guida per far fronte all'esigenza di contrastare i contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi orari Contagi, orari ridotti e didattica: le preoccupazioni dei genitori per il ritorno a scuola Il Sole 24 ORE Contagi, orari ridotti e didattica: le preoccupazioni dei genitori per il ritorno a scuola

Incertezza e preoccupazione sono i sentimenti con cui genitori e bambini affrontano la riapertura della scuola dopo il lungo lockdown che li ha tenuti lontani dalle aule a causa della pandemia di Covi ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Berlusconi ricoverato per accertamenti sui sintomi Covid

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 4 settembre. Continuano a crescere i novi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 ...

Incertezza e preoccupazione sono i sentimenti con cui genitori e bambini affrontano la riapertura della scuola dopo il lungo lockdown che li ha tenuti lontani dalle aule a causa della pandemia di Covi ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 4 settembre. Continuano a crescere i novi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 ...