Consorzio di bonifica litorale nord, il Presidente Sacchetti: «Apertura stagione anticipata e pronti a prolungare il servizio fino a fine ottobre» (Di venerdì 4 settembre 2020) Con i fiumi Tevere e Marta a piena portata, servizio irriguo senza difficoltà per le aziende agricole dell’Agro Romano. Nessuna interruzione tra Fiumicino, Maccarese, Ostia, Cerveteri e Piana di Tarquinia – città e territori che compongono il vasto perimetro del Consorzio di bonifica litorale nord, nato dalla fusione di Tevere Agro Romano, Maremma Etrusca e Pratica di Mare e oggi governato dal Presidente Niccolò Sacchetti – fatte salve quelle causate dai black-out energetici che si sono verificati nei momenti di massimo consumo. Le squadre degli operai hanno lavorato senza soste per intervenire rapidamente, anche nel periodo di Ferragosto, nelle località dove si sono verificati guasti e perdite alla rete irrigua, registrando ... Leggi su ilcorrieredellacitta

tusciaweb : “Nessun problema di irrigazione nel consorzio di bonifica litorale nord” Tarquinia - Riceviamo e pubblichiamo - Co… - lextraweb : Consorzio Bonifica Litorale Nord, un bilancio dei lavori per l'estate 2020 - - tusciatimes : Agro romano, Cerveteri, Tarquinia: stagione irrigua senza problemi per il Consorzio di bonifica litorale nord -… - CorriereCitta : Consorzio di bonifica litorale nord, il Presidente Sacchetti: «Apertura stagione anticipata e pronti a prolungare i… - LatinaCorriere : Consorzio di Bonifica, il bilancio dell'estate. Importanti lavori sulle idrovore - -

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio bonifica

LatinaCorriere

SIENA. «Rimandare di anni la possibilità di avere disponibilità di acqua per l’irrigazione grazie a nuovi invasi, significa non avere minimamente idea della situazione che sta vivendo l’agricoltura de ...Percorrendo la Calabria – prosegue il comunicato – si constata purtroppo, e con sconforto, come nel paesaggio il colore verde stia cedendo il posto al marrone bruciato. Perciò, mentre esprime il propr ...