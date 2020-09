Consorzio del Barolo e Coldiretti Cuneo: insieme per la sfida green per le colline Unesco (Di venerdì 4 settembre 2020) Ottimizzare i flussi dei trasporti di vino in area Unesco riducendo l’impatto del traffico e delle emissioni in atmosfera e, attraverso un hub logistico, agevolare la vendita diretta a distanza anche attraverso l’e-commerce, nonché rendendo il territorio più vivibile per i cittadini e più godibile per i turisti. Sono questi gli obiettivi dell’ambizioso progetto, in studio da oltre un anno, messo a punto in stretta sinergia da Coldiretti Cuneo e Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, con la collaborazione di partner operativi per i trasporti, la logistica e l’informatica. “Le strade e le colline vitate – dichiara il Presidente del Consorzio del Barolo Matteo Ascheri ... Leggi su winemag

6000sardine : Secondo voi è giusto che l’azienda per cui lavora una donna abusata non abbia licenziato l’uomo che ha commesso que… - sanspretensions : Per la Russia di Putin è un modo per cementare le relazioni. Poco dopo che Schröder lascia la poltrona di cancellie… - mrboo80 : Teoria interessante... Anche se dalla foto, la cara #PAOLA sembra il deposito del consorzio della plastica riciclat… - Consorzio_EcoPV : @Consorzio_EcoPV offre #gestione e #recupero dei #moduliFV, garantendo: ? tariffe incentivanti del @GSErinnovabili… - rockapasso : RT @JohnMcN03: Al pari delle radici di un albero che attingono alla linfa vitale della terra per poter vivere e prosperare, la reppubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio del Trasporti e logistica Vini: Coldiretti Cuneo e il Consorzio del Barolo lanciano la sfida green per le Colline Unesco IdeaWebTv Campi a secco in provincia di Siena, ma per gli invasi per l’irrigazione gli agricoltori devono aspettare altri nove anni

«Rimandare di anni la possibilità di avere disponibilità di acqua per l’irrigazione grazie a nuovi invasi, significa non avere minimamente idea della situazione che sta vivendo l’agricoltura della pro ...

Stallo alla Villa reale di Monza, l’8 settembre manifestano i lavoratori del concessionario

I lavoratori del concessionario della Villa reale si preparano a manifestare davanti all’ingresso della Reggia per protestare contro il limbo in cui si trovano e la chiusura delle parti gestite dal pr ...

«Rimandare di anni la possibilità di avere disponibilità di acqua per l’irrigazione grazie a nuovi invasi, significa non avere minimamente idea della situazione che sta vivendo l’agricoltura della pro ...I lavoratori del concessionario della Villa reale si preparano a manifestare davanti all’ingresso della Reggia per protestare contro il limbo in cui si trovano e la chiusura delle parti gestite dal pr ...