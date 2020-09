Consiglieri arancioni con De Luca, de Magistris: “Rami secchi, vediamo se li eleggono…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Li ribattezza “rami secchi”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris definisce quei Consiglieri di deMa e della sua, ormai ex, maggioranza candidati alle prossime regionali con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Lo dico con sincerità e senza amarezza – dichiara commentando la loro scelta – qualche ramo secco che forse avevamo noi consentito nel 2016 che diventasse ramo verde che ora torni secco e vada con De Luca mi va bene. Anzi, sono felice che si faccia così un po’ di potatura politica nella nostra maggioranza iniziale. Non dispiace per nulla che abbandonino il carro vincente su cui erano saliti nel 2016 per salire su un altro carro: è un trasformismo ... Leggi su anteprima24

Un colpo di mercato importante per gli arancioni perché Perucchini è senza dubbio un ... "Le esperienze passate servono per crescere e se ci sarà bisogno di dare qualche consiglio sarà ben contento di ...

L’assessore Albertini lascia il Comune

Mariangela Albertini (foto) lascia il Comune di Gradara. Ieri ha riconsegnato le deleghe al sindaco Filippo Gasperi spiegando le ragioni con un messaggio personale affermato davanti all’intera giunta.

