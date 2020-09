Conflavoro Pmi, accordo con Agenzia Ice per l'internazionalizzazione (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una collaborazione nata per agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici italiani con l'estero: è con questo obiettivo che l'Agenzia ICE e Conflavoro Pmi hanno deciso di unire il loro know-how e le loro competenze.“In un momento in cui la necessità di dare respiro all'economia italiana si scontra con le difficoltà date dal Covid-19 – spiega il presidente di Conflavoro Roberto Capobianco – la nostra associazione vuole dare un sostegno concreto e di ampio respiro alle imprese associate, attraverso la creazione di nuove e virtuose collaborazioni commerciali con realtà e mercati esteri in continua espansione. Ritengo l'internazionalizzazione delle imprese un obiettivo lungimirante da perseguire con tenacia e fiducia. L'accordo ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Conflavoro Pmi Conflavoro Pmi, accordo con Agenzia Ice per l’internazionalizzazione Il Dispari Quotidiano Conflavoro Pmi, accordo con Agenzia Ice per l'internazionalizzazione

Imprese: accordo tra Agenzia Ice e Conflavoro su internazionalizzazione

