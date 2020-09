Confimi, con dazi su alluminio da Cina nostre industrie torneranno a competere (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Labitalia) - "dazi dalla Ue sull'alluminio proveniente dalla Cina. Verranno applicati - con effetto retroattivo a partire dal 24 agosto - dazi tra il 37 e il 40% sulle importazioni di profilati in alluminio dalla Cina. Questa di fatto la sintesi di quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea a firma di Ursula Von Der Leyen. Registrare e monitorare le importazioni di estrusi in alluminio dalla Cina. È infatti quanto la Commissione Europea ha chiesto di fare alle agenzie doganali dell'UE per i prossimi nove mesi, ufficializzando di fatto le misure antidumping richieste a gran voce dagli estrusori di alluminio di tutta Europa e da Confimi Industria in rappresentanza delle piccole e medie imprese ... Leggi su iltempo

