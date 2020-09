Confcommercio incontra i candidati alle prossime elezioni a Governatore (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiCon il primo incontro in Confcommercio Campania, alla presenza dell’ On. Valeria Ciarambino, è stato presentata la sintesi delle proposte formulate da sottoporre ai candidati alla prossime elezioni che decideranno il futuro Presidente della Regione Campania, per ricevere i diversi punti di vista nei campi sollecitati, secondo il dossier che segue: l’emergenza Covid19 ha colpito un’economia ancora debole, interrompendo bruscamente un percorso di recupero che stava iniziando a dare dei frutti, soprattutto sotto il profilo dello sviluppo turistico. Occorre, dunque, superare la fase degli interventi-tampone per frenare l’emergenza e porre in atto, nei tempi più brevi, un programma di interventi strutturali, che ponga realmente le basi per la rinascita ... Leggi su anteprima24

