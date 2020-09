Condizioni Berlusconi, Zangrillo: «Situazione confortante, a rischio per età e patologie» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il primario di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele ha fatto il punto sulle Condizioni di Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi, risultato positivo al Covid-19, è stato portato nella notte all’Ospedale San Raffaele per alcune complicazioni. A parlare delle Condizioni del patron del Monza è stato il professore Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolarintensiva Ospedale San Raffaele. «Abbiamo rilevato la positività in un soggetto che era asintomatico e nel volgere di qualche ora, nella serata di ieri, ho ritenuto di fare una visita rilevando un blando coinvolgimento polmonare, per cui ho ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico, le cui risultanze mi hanno consigliato e ... Leggi su calcionews24

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - giornalettismo : È @Tommasolabate del #Corriere ad avere l'esclusiva sulle condizioni di #Berlusconi dopo il ricovero al… - SkySport : Berlusconi ricoverato al San Raffaele: è positivo al coronavirus. News e condizioni - momentosera : «Ricovero per età e patologie. Non è intubato». Così il professor #Zangrillo nel pomeriggio sulle condizioni di… - bbbnzl30 : 'Berlusconi sta bene. Le sue condizioni sono sotto controllo' Lionel Messi -