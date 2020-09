Conclamato focolaio Covid a Taranto presso Auchan e negozio Wycon: zero fonti per ora (Di venerdì 4 settembre 2020) La prudenza non è mai troppa in questi casi, ma allo stesso tempo occorre la massima cautela a proposito di una catena WhatsApp e Facebook che oggi 4 settembre ci parla di un Conclamato focolaio Covid a Taranto. Si tratterebbe di una nuova serie di contagi che avrebbe preso piede all’Auchan (in realtà, il centro commerciale incriminato sarebbe “Porte dello Jonio), ed in particolare a causa di un negozio Wycon. Considerando il fatto che il messaggio in questione è diventato più che virale, abbiamo cercato di approfondire la questione. Cosa sappiamo sul focolaio Covid a Taranto presso Auchan e negozio Wycon Per ... Leggi su bufale

Continuano le violazioni della quarantena nei centri di accoglienza. A Massa, in Toscana, nelle scorse ore è scattato l'allarme per la fuga di un gruppo di migranti in quarantena positivi al Covid da ...

