Conad, ritiro immediato per questa marca di cioccolato fondente (Di venerdì 4 settembre 2020) Plastica nella cioccolata, ritiro immediato per la marca di fondente venduta negli store Conad: l’annuncio ufficiale arriva dalla nota catena di supermercati. Richiamo prodotti alimentari, Supermercati Conad (foto Web)Rischio fisico per i consumatori, questa la motivazione diffusa dalla nota catena per il ritiro immediato del prodotto dal mercato. Il costante controllo e monitoraggio dei prodotti ha permesso alla Conad di agire tempestivamente sui prodotti alterati a causa della presenta di frammenti di plastica dura. Conad, predisposto il ritiro del cioccolato fondente Noir: rischio fisico per i ... Leggi su chenews

