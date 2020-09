Con "Padrenostro" l'Italia dei giovani registi in concorso a Venezia (Di venerdì 4 settembre 2020) I giovani registi vanno protetti. Aiutati e protetti. La presenza di Matteo Salvini a Venezia per la proiezione ufficiale non aiuterà il viaggio di “Padrenostro” di Claudio Noce, il primo, il più giovane e il meno noto tra i quattro registi Italiani in concorso. Dividerà gli animi, magari più a torto che a ragione.Perché il film, che sarà in sala da noi il 24 settembre, è una forma di terapia, per l’autore. Il Padre Nostro, quello vero, lo aiuti a non farsi strumentalizzare, in nessuna direzione.Noce era in fasce nel 1976, quando suo padre, il vicequestore Alfonso Noce, subì un attentato ad opera dei brigatisti. La storia viene riletta con gli occhi del fratello maggiore del regista (nel film ... Leggi su huffingtonpost

È da quando aveva meno di due anni che Claudio Noce si porta dentro il ricordo dell’attentato che suo padre Alfonso, vicequestore responsabile dei servizi di sicurezza per il Lazio, subì da parte dei ...

Favino a Venezia: “Non abbiamo invitato Salvini e non credo che il nostro film sul terrorismo sia manipolabile”

«Non l'abbiamo invitato, credo che ciascuno sia libero di andare alle proiezioni. Conoscendo la sua capacità di saperci essere in un momento importante, mi fa piacere. Ma se devo ragionare in termini ...

