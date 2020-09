"Commiserazione": l'indignazione di Marina e di Forza Italia per la frase di De Benedetti su Berlusconi (Di venerdì 4 settembre 2020) “Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti famigliari, non possono suscitare altro che un sentimento di Commiserazione”. Così Marina Berlusconi commenta quanto detto oggi da Carlo De Benedetti durante il “Festival della TV” di Dogliani. L’ingegnere, pur augurando all’ex premier pronta guarigione, aveva affermato: “Ma il giudizio non cambia, Berlusconi è stato un grande imbroglione”. Parole che hanno Suscitato l’indignazione della figlia di Berlusconi, ma anche dei fedelissimi.Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in una nota scrive: “Le parole di Carlo De ... Leggi su huffingtonpost

