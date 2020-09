Come stanno Wanda Nara e i figli di Mauro Icardi? I risultati dei tamponi della famiglia (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo il risultato di Mauro Icardi positivo al Covid – 19 la preoccupazione per Wanda Nara è passata da lei ai suoi figli. La moglie del calciatore si è subito sottoposta al tampone e con lei i suoi figli, tutti e cinque. Il tempo di attendere l’esito, un sospiro di sollievo e poi la modella ha tranquillizzato tutti. Con un post dell’ultimo minuto Wanda Nara ha ringraziato tutti, i risultati sono tutti negativi, lei e i suoi figli non sono stati contagiati. L’ex giocatore nerazzurro è risultato positivo al coronavirus al ritorno dalle vacanze in Spagna. Non solo lui, anche altri giocatori del Psg hanno avuto lo stesso risultato, e tutti avevano trascorso ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Come stanno Il gruppo M5S verso l’esplosione: a botte di fiducia non reggiamo più

ROMA. Inabissato da un mese nei velluti di palazzo Chigi, Giuseppe Conte è sempre silenzioso, eppure nelle ultime ore le acque intorno a lui tornano a incresparsi come non accadeva da tempo. Il blitz ...

Rientro a scuola, le paure dei genitori: «Non sappiamo ancora come si tornerà in classe»

Ci saranno i banchi con le rotelle? E i test sono pronti? Quante ore si riusciranno a svolgere normalmente? L’ultima indagine di Save the Children sulla scuola che verrà rivela le paure di bambini e r ...

