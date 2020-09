Cna, 4 film di associati alla Mostra del cinema di Venezia: 2 da Napoli (sui tesori del Mann e su James Senese) (Di venerdì 4 settembre 2020) “Quest’anno al Festival di Venezia, il primo grande appuntamento cinematografico dopo la pandemia, c’è anche tanta Cna. Sono ben quattro, infatti, i film di associati alla Confederazione sbarcati in laguna”. A dichiararlo il presidente nazionale di Cna cinema e Audiovisivo, Gianluca Curti. “Spaccapietre dei fratelli De Serio – prodotto dal presidente Cna cinema e Audiovisivo Piemonte, Alessandro Borrelli – sarà in sala a Venezia dal 7 settembre, unico film italiano in concorso alle Giornate degli autori. Qui, arte e biografia personale si intrecciano inseparabilmente, prendendo spunto da un fatto di cronaca di qualche estate fa, la morte sul lavoro di una bracciante ... Leggi su ildenaro

Presidente_CNA : RT @cnanazionale: ?? Sono ben quattro i film di nostri associati che sono riusciti a varcare quest'anno la laguna per #BiennaleCinema2020 #V… - cnanazionale : ?? Sono ben quattro i film di nostri associati che sono riusciti a varcare quest'anno la laguna per… -