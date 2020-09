Cliente di un negozio restituisce un articolo da 10 euro, il dipendente per sbaglio gliene versa 100mila (Di venerdì 4 settembre 2020) Negoziante sbaglia e la Cliente gira i soldi sui conti dei familari Un errore marchiano quello commesso da un negoziante dell’ente di beneficenza Royal Mencap Society a Manchester (Regno Unito). Una donna ha restituito un articolo da 9 sterline (circa 10 euro), ma il commesso gliene ha versate 90mila, quasi 100mila euro. La Cliente Comfort Konadu, però, ha approfittato della situazione e ha subito trasferito 57mila delle 90mila sterline su altri conti, tra cui quelli dei suoi familiari. Una furbata che le è valsa una condanna a 15 mesi di carcere, ma le conseguenze peggiori le dovrà sorbire la Royal Mencap Society, responsabile dell’errore. L’ente di beneficenza, infatti, sarà ora responsabile per la perdita ... Leggi su tpi

cristianalaz : RT @benedettamarin1: @cristianalaz Ieri sono entrata in un negozio di agraria, li conosco e frequento da molti anni. All’ingresso non ho ti… - benedettamarin1 : @cristianalaz Ieri sono entrata in un negozio di agraria, li conosco e frequento da molti anni. All’ingresso non ho… - AnimeTi97 : Io a un cliente in negozio: 'Signore, ha la mascheriana?' 'Si' *prende la mascherina dalla tasca, me la fa vedere e… - davidoncehp : @elsaoncehp *era intento a sistemare il bancone dei gelati quando senti la porta aprirsi. Riconobbe da come risuonò… - GiuliaTamagnin1 : RT @Adriana80602870: Mascherina obbligatoria per entrare - cosí un cartello. Gentile cliente, per ragioni di sicurezza, ti invito a entrare… -