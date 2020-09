Chiara Ferragni si separa dal suo socio storico. Al via il nuovo piano industriale (Di venerdì 4 settembre 2020) Ufficiale la separazione tra Pasquale Morgese e Chiara Ferragni. Al via il nuovo piano industriale. ROMA – Ufficiale la separazione tra Pasquale Morgese e Chiara Ferragni. La influencer milanese ha deciso di rompere definitivamente con il socio storico per dare vita ad un nuovo piano industriale con l’allargamento della gamma di prodotti e la gestione diretta dell’e-commerce con l’aumento di capitale che passa da 15mila euro a 3,5 milioni di euro. Uno stravolgimento per cercare di reperire le risorse che servono al nuovo piano. La speranza è quella di poter ottenere dei risultati ... Leggi su newsmondo

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - NewsMondo1 : Chiara Ferragni si separa dal suo socio storico. Al via il nuovo piano industriale - Noemi___2509 : RT @alwsinmyhrt: in questo mondo ma soprattutto in italia servono più persone,più menti come quella di chiara ferragni e fedez. sempre più… - aless_andra_p : Chiara Ferragni al festival e Venezia muta ???? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Baby K - Non mi basta più (Special Guest Chiara Ferragni) -