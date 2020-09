Chiara Ferragni e Fedez verso il Festival di Sanremo 2021: gossip (Di venerdì 4 settembre 2020) La web influencer Chiara Ferragni è tornata nelle scorse ore alla ribalta della cronaca per alcune indiscrezioni rilanciate dal settimanale Vero nell’ultimo numero in edicola. Secondo quanto si legge, l’imprenditrice digitale potrebbe affiancare Amadeus, Fiorello e Jovanotti nell’edizione 2021 della celebre kermesse musicale del Festival di Sanremo. Anche lo scorso anno si vociferava della presenza … L'articolo proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - TheBogeyBlonde : @ChiaraKristal Effetto chiara Ferragni: +27% ahahahahaha - Dreaant : In una serata tra vino e mojito ho scoperto una cosa: Sono spring light come Chiara Ferragni - JeSuisCialis : Ero lì oggi ?? Chiara Ferragni in visita a Ranco - RADIOEFFEITALIA : Baby K - Non Mi Basta Piu' (feat. Chiara Ferragni) -