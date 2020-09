Chi è Fortuna, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino – VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) C’è un nuovo amore nella vita di Stefano De Martino? È stato pizzicato in barca con una bellissima ragazza, si chiama Fortuna Stefano De Martino torna a far parlare di sé, l’ex ballerino di Amici è stato paparazzato dal settimanale Gente in barca con una sua ‘amica’. La bellissima ragazza si chiama Fortuna ed è campana, le sue curve sono mozzafiato. Stando … L'articolo Chi è Fortuna, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

matteosalvinimi : Chi ha la fortuna di poter votare nella propria regione o nel proprio comune può decidere il futuro della nostra Italia. - matteosalvinimi : ...arrivo di clandestini sui territori, impedendo bombe sociali e gravi rischi sanitari. Non si può andare avanti c… - matteosalvinimi : Chi ha la fortuna di poter votare il 20 e 21 settembre lo faccia e dia un segnale forte, stanno distruggendo quanto… - boia_er : @Aelois_ Per fortuna ho usato i vecchi banchi. Da mancino, oggi, non avrei potuto scrivere. Ma chi cazzo la ha prog… - PajGian : @ChiaraPottini Gran fortuna per chi ha la possibilità di scegliere.?? -