Chelsea, ufficiale l’acquisto di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen – FOTO (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Chelsea ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali che Kai Havertz è un nuovo giocatore del club inglese Kai Havertz è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il fantasista tedesco, classe 1999, arriva in Inghilterra dal Bayer Leverkusen dopo un lungo corteggiamento del club londinese. L’acquisto è stato ufficializzato dallo stesso club inglese attraverso i propri canali ufficiali. Di seguito il tweet pubblicato sul profilo Twitter del Chelsea: He’s here! Welcome to Chelsea, @KaiHavertz29! 🔵#HiKai 👋 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

